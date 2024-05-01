Более 60 участников митинга против закона об иноагентах задержали в Тбилиси | 360°

01 мая 2024, 09:44
Более 60 участников митинга против закона об иноагентах задержали в Тбилиси
МВД Грузии: в Тбилиси задержали 63 участника акции против закона об иноагентах
Во время демонстрации против закона об иноагентах в Тбилиси задержали 63 человек. Об этом рассказал заместитель главы МВД Александр Дарахвелидзе, сообщило РИА «Новости».
«Сотрудники МВД задержали 63 человека по статьям 166 и 173 за мелкое хулиганство и неповиновение законным требованиям полиции на митинге на проспекте Руставели», — заявил Дарахвелидзе.
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При этом шестеро правоохранителей правоохранителей серьезно пострадали на митинге — получили ранения.
Очередной митинг оппозиции против закона об иноагентах начался в Тбилиси вечером 30 апреля. На акцию пришли люди с флагами Грузии и Евросоюза. Однако силы правопорядка с помощью водометов начали разгонять протестующих. Спецназ применил против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к главе МВД Вахтангу Гомелаури с призывом прекратить разгон мирного митинга в Тбилиси. Он уверял, что участники акции не нарушали порядок.
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