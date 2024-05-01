Турецкая полиция жестко разогнала участников первомайской демонстрации | 360°

Мир 01 мая 2024, 16:15 Турецкая полиция жестко разогнала участников первомайской демонстрации NTV: против демонстрантов 1 Мая в Стамбуле применили слезоточивый газ Onur Dogman/Keystone Press Agency / Global Look Press

Читать 360 в

Полиция ввела строгие меры безопасности в центре Стамбула в связи с первомайской демонстрацией. Силовики разогнали участников мероприятия с помощью слезоточивого газа, сообщил телеканал NTV.

В центре города ограничили транспортное движение, даже для пешеходов проходы перекрыли железными ограждениями.

Реклама

«Несмотря на ограничения, группы, которые собирались и хотели пройти к Таксиму с лозунгами, были задержаны полицией», — указали в издании.

По информации РИА «Новости», участники демонстрации не стали прорываться к площади Таксим, а решили собраться в парке Сарачхан. В него пришли тысячи митингующих.

Полиция применила против участников протестов не только слезоточивый газ, но и резиновые пули, сообщил RT. По его данным, силовики задержали 205 человек.

Ранее крупные массовые акции протеста прошли в американских университетах. В Лос-Анжелесе митингующие ввязались в драку с противниками мероприятия, которые хотели снести баррикады.