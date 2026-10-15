Эксперт Mobile Research Group Муртазин счел почти невозможной защиту умных устройств от кибератак

Защитить технику из сферы интернета умных вещей от атак практически невозможно из-за изначально слабой безопасности. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил ведущий эксперт компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, производители изначально не уделяли должного внимания защите, поэтому взлому подвержены любые приборы — от термостатов до холодильников. Приобретая подобные товары, пользователи берут риски на себя.

Муртазин посоветовал еще до покупки проверять историю гаджетов на предмет уязвимостей. В частности, стоит обращать внимание на то, как давно устройство появилось на рынке, какие функции оно выполняет и случались ли ранее инциденты со взломами или утечками данных.