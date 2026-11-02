Компания Danfoss связала кибератаку на холодильники в Европе со своей продукцией

Датская компания Danfoss подтвердила, что кибератаки на системы управления холодильным оборудованием в европейских магазинах оказались связаны с ее продукцией. Об этом сообщила телерадиокомпания DR .

Хакеры дистанционно включили режим разморозки холодильников и морозильных камер в десятках магазинов Бельгии, Швеции, Нидерландов и Ирландии. Из-за этого испортились продукты на сотни тысяч евро.

«Мы можем подтвердить, что инциденты, о которых сообщалось в нескольких европейских странах, связаны также с нашей продукцией», — отметили в компании.

В октябре похожая атака затронула более 150 магазинов во Франции. Тогда торговые сети также столкнулись со сбоями в системах управления холодильным оборудованием Danfoss, а ущерб от порчи товаров оценили в миллионы евро.

В 2022 году датский производитель объявил о планах свернуть деятельность в России и Белоруссии. Компания объяснила это санкциями, нарушениями в цепочках поставок и логистическими трудностями.