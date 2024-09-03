«Близкие, дружеские отношения». Путин назвал Монголию союзником России

Монголия является дружественной страной и союзником России на протяжении десятилетий. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече с председателем монгольского парламента Дашзэгвийн Амарбаясгаланом.

Российский лидер подчеркнул, что ему очень приятно отметить вместе с народом Монголии знаковое событие — общие победы на реке Халхин-Гол. Государство оказалось очень верным и надежным союзников СССР и России в борьбе с милитаризмом и нацизмом.

«На протяжении десятилетий Россия и Монголия поддерживали очень близкие, дружеские отношения. И сегодня они развиваются успешно», — добавил Путин.

По его словам, российская сторона придает большое значение взаимодействию стран по линии парламентов.

В рамках визита в Монголию Путин провел встречу с премьер-министром страны Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ и президентом Ухнагийном Хурэлсухом. Российский лидер пригласил своего коллегу на октябрьский саммит БРИКС в Казани и празднование юбилея Победы в 2025 году.