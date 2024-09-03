Переговоры Путина и президента Монголии начались в юрте в Улан-Баторе

Встреча президента Владимира Путина с монгольским коллегой Ухнагийном Хурэлсухом началась в государственном дворце в Улан-Баторе. Переговоры проходят в юрте, уточнили в пресс-службе Кремля .

Юрта, в которой состоялась встреча, — уникальное строение внутри дворца. Его создали с учетом традиций и символов Монголии.

Перед началом переговоров Путин оставил запись в книге почетных гостей.

Президент приехал в центр Улан-Батора на машине Aurus. На площади Сухэ-Батора прошла официальная церемония встречи российского лидера. Во время торжественного мероприятия главы двух государств представили членов своих делегаций.

Международные консультации начались с беседы президентов в узком составе. Путин пригласил Хурэлсуха на саммит БРИКС в Казани, который состоится в октябре. Он предложил монгольскому коллеге обсудить взаимодействие стран в разных сферах, в первую очередь в экономике.