Путин встретился с премьер-министром Монголии Оюун-Эрдэнэ

Фото: РИА «Новости»

В Государственном дворце в Улан-Баторе началась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

После встречи российский лидер возложит цветы к памятнику Георгию Жукову и посетит школу Улан-Баторского филиала РЭУ имени Плеханова. Визит Путина в Монголию завершится торжественным приемом, посвященным 85-летию победы на Халхин-Голе.

Ранее президент провел встречу с председателем Великого государственного хурала Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом, а также с монгольским коллегой Ухнагийном Хурэлсухом. Путин пригласил президента Монголии на саммит БРИКС в Казани, который состоится в октябре, а также на празднование юбилея Победы в Москве в следующем году.

По итогам переговоров стороны подписали ряд российско-монгольских межправительственных документов.

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