Президента Монголии пригласили на празднование юбилея Победы в Москве

Путин пригласил президента Монголии Хурэлсуха на празднование юбилея Победы

Фото: РИА «Новости»

Российский лидер Владимир Путин пригласил президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха на празднование юбилея Победы в Москве. Выступление главы государства на двусторонних переговорах опубликовала пресс-служба Кремля.

«Ждем вас, господин президент, в Москве в мае следующего года на торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что в России помнят и ценят помощь со стороны Монголии в адрес СССР в годы Великой Отечественной войны.

Также Путин пригласил монгольского коллегу на саммит БРИКС, который пройдет в Казани в октябре. По словам президента, это будет первое мероприятие такого уровня после расширения объединения. Хурэлсух принял это предложение.

Самолет Путина приземлился в аэропорту Улан-Батора 2 сентября. В центр монгольской столицы президент приехал на машине Aurus. Главу государства поприветствовали почетный караул и конная гвардия.

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