Путин пригласил президента Монголии на саммит БРИКС в Казани

Лидер Монголии Хурэлсух принял приглашение Путина на саммит БРИКС

Фото: РИА «Новости»

Президент Владимир Путин пригласил своего монгольского коллегу Ухнагийна Хурэлсуха на саммит БРИКС в Казани, который пройдет в октябре. Российский лидер сказал об этом в начале переговоров с президентом Монголии в Улан-Баторе.

«Это будет первое мероприятие такого уровня после расширения этой организации. Надеюсь, вы примете участие в формате БРИКС+. Ждем вас», — заявил Путин.

Он предложил Хурэлсуху обсудить взаимодействие двух государств в различных сферах, в первую очередь в экономике.

Монгольский лидер принял приглашение Путина посетить саммит БРИКС.

Российский президент прибыл в центр Улан-Батора на автомобиле Aurus. Путина поприветствовали конная гвардия в «средневековых» мундирах и почетный караул.

В столицу Монголии президент прилетел на самолете. СМИ опубликовали видео с посадкой воздушного судна.

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