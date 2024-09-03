Путин пригласил президента Монголии на саммит БРИКС в Казани

Президент Владимир Путин пригласил своего монгольского коллегу Ухнагийна Хурэлсуха на саммит БРИКС в Казани, который пройдет в октябре. Российский лидер сказал об этом в начале переговоров с президентом Монголии в Улан-Баторе.

«Это будет первое мероприятие такого уровня после расширения этой организации. Надеюсь, вы примете участие в формате БРИКС+. Ждем вас», — заявил Путин.

Он предложил Хурэлсуху обсудить взаимодействие двух государств в различных сферах, в первую очередь в экономике.

Монгольский лидер принял приглашение Путина посетить саммит БРИКС.

Российский президент прибыл в центр Улан-Батора на автомобиле Aurus. Путина поприветствовали конная гвардия в «средневековых» мундирах и почетный караул.

В столицу Монголии президент прилетел на самолете. СМИ опубликовали видео с посадкой воздушного судна.