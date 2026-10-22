Белый дом призвал Politico удалить статьи о главе президентского аппарата Уайлс

Администрация Белого дома обратилась к Politico с требованием внести правки или снять материалы о главе президентского аппарата Сьюзи Уайлс, а корреспонденту The Independent не разрешили работать в пресс-пуле во время поездки Дональда Трампа в Айову. Об этом сообщила The Washington Post .

По данным источника, журналист Эндрю Файнберг получил уведомление 21 октября — за день до поездки президента в штат. Ему предстояло освещать визит в качестве представителя печатных СМИ в выездном пуле.

Свои претензии к Politico администрация изложила в обращении к главному редактору Джонатану Гринбергеру. Белый дом охарактеризовал материалы об Уайлс как клеветнические, потребовав внести правки в течение 48 часов.

В отдельном письме администрация не исключила ограничения допуска прессы в Овальный кабинет, на президентский борт и другие охраняемые зоны. Politico отклонило ряд претензий, однако признало неточность в одной публикации и опубликовало правку.