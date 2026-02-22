В Британии предложили подать в суд на Трампа на 134 миллиарда долларов

Иск против президента США Дональда Трампа предложили подать в Великобритании. Лидер Либерально-демократической партии, член палаты общин Эд Дейви оценил ущерб в 134 миллиарда долларов, об этом он написал в соцсети Х .

«Трамп любит подавать иски, поэтому премьер-министру [Великобритании Киру Стармеру] стоит последовать его примеру. Стармеру стоит подать иск против президента за незаконный ущерб, нанесенный британской экономике. Не переживай, Дональд, мы ограничимся 100 миллиардами фунтов, это же так работает?» — написал Дейви.

Ранее Трамп подписал указ о введении глобальной 10%-ной пошлины для всех стран мира. Верховный суд США признал этот указ превышающим полномочия президента. В ответ на блокировку его предыдущих указов американский лидер повысил мировые пошлины на импорт до максимально разрешенного американским законом уровня в 15%.