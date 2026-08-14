Две компании решили судиться с Трампом из-за Truth Social

The Intercept и Freedom of the Press Foundation подали в суд на Трампа

Редакция The Intercept и фонд Freedom of the Press Foundation подали иск на американского лидера Дональда Трампа из-за платного раннего доступа к его постам в соцсети Truth Social. Об этом сообщил RTVI .

«Эта схема носит глубоко коррупционный характер. Президент получает финансовую выгоду, предоставляя движущую рынок государственную информацию тем, кто готов платить его личной компании», — заявили истцы.

Иск подали из-за того, что 1 августа запустили новый канал передачи данных Truth API для Уолл-стрит. Он дает пользователям доступ к публикациям за миллисекунды до выхода поста, однако за такую возможность предусмотрели отдельную плату.

Ранее лидер Либерально-демократической партии Великобритании Эд Дейви предложил подать иск против Трампа на 134 миллиарда долларов. В эту сумму он оценил ущерб, нанесенный британской экономике.