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    Захарова сравнила битву Трампа с телеканалами с «Путешествиями Гулливера»

    Фото: РИА «Новости»

    Информационное противостояние главы Белого дома и американских телеканалов похоже на произведение Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера», где остроконечники насмерть сражались с тупоконечниками из-за того, с какого конца правильно разбивать вареные яйца. Такое мнение выразила официальный представитель МИД Мария Захарова в телеграм-канале.

    Она отметила, что Трамп выдворил американские телеканалы из пула Белого дома. Каналы решили ответить «немым кино», транслируя выступления президента без звука. Тогда глава Белого дома создал канал имени себя. Теперь он круглые сутки вещает на площадке американского видеохостинга.

    «Напоминает бессмертное произведение Джонатана Свифта, в котором остроконечники насмерть бились с тупоконечниками за то, с какой стороны чистить яйца», — сказала Захарова.

    Она отметила, что не встает ни на чью сторону, но, принимая во внимание низкий уровень американских телеканалов, именно эта линия — тупоконечники.

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