Трамп связал свою безопасность с необходимостью бального зала в Белом доме

Вооруженного нападения на ужине с журналистами могло не произойти, если бы приемы проходили в безопасном бальном зале Белого дома. Об этом на своей странице в социальной сети Truth Social написал президент США Дональд Трамп .

Он подчеркнул, что на строительстве зала уже более 150 лет настаивали военные, секретные службы, правоохранительные органы и президенты страны.

«Этого события никогда бы не произошло, если бы в Белом доме в настоящее время строился сверхсекретный, с военной точки зрения, танцевальный зал», — объявил Трамп.

По его словам, для помещения готовили средства безопасности самого высокого уровня, а отсутствие второго этажа не дало бы проникнуть в здание сверху.

Трамп добавил, что иск, «поданный женщиной, выгуливающей свою собаку», необходимо немедленно отклонить, потому что он мешает ходу строительства.

О какой именно женщине идет речь, неизвестно, потому что иск подал Национальный фонд сохранения исторического наследия США.

Рассматривавший дело федеральный судья Ричард Леон постановил, что президент не является владельцем Белого дома, а только распорядителем, поэтому проводить реконструкцию без одобрения конгресса и общественных слушаний не может.

Администрация Трампа обжаловала решение. Судья разрешил проведение только подземных работ, без возведения стен. Апелляционный суд снял этот запрет, но разбирательство еще не завершилось. Следующее слушание пройдет в июне 2026 года.

В воскресенье, 26 апреля, на торжественный прием журналистов президентского пула в отеле Washington Hilton ворвался вооруженный мужчина. На мероприятии присутствовали президент США Дональд Трамп с женой Меланией, а также вице-президент Джей Ди Вэнс.

В ходе стрельбы злоумышленник ранил сотрудника Секретной службы. Охранники эвакуировали лидера страны с супругой и сотрудников его администрации.