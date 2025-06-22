Иран потребовал провести экстренное заседание СБ ООН

Иран призвал Совбез ООН срочно провести заседание из-за удара США по ядерным объектам. Заявление сделал иранский постпред при всемирной организации Амир Саид Иравани, сообщил ТАСС .

«Несомненно, военная агрессия США в отношении суверенитета и территориальной целостности [Ирана] представляет собой грубое нарушение международного права и обязательных к исполнению международных норм, закрепленных в Уставе ООН», — отметил Иравани в письме председателю Совбеза ООН и генсеку всемирной организации.

Он назвал американские удары вопиющим и незаконным актом агрессии.

В ночь на 22 июня США атаковали три ключевых ядерных объекта Ирана: в Натанзе, Фордо и Исфахане. Тегеран официально обвинил Вашингтон в нападении, писали «Известия». Иранская сторона подчеркнула, что американские удары по ядерным объектам противоречат нормам международного права и договору «О нераспространении ядерного оружия».

США применили около 30 крылатых ракет Tomahawk при ударах по ядерным объектам Ирана, сообщил телеканал Fox News.

Президент США Дональд Трамп обратился к нации после удара по Ирану. Он заявил, что американские военные полностью уничтожили ключевые объекты по обогащению урана.