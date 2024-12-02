Белый дом объяснил решение Байдена помиловать сына

Президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера, потому что счел уголовное преследование политически мотивированным. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на брифинге, что если бы на ноябрьских выборах победила член Демпартии Камала Харрис, он не пошел бы на этот шаг, сообщил телеканал CNN .

«Прежде всего, президент всегда верит в то, что нужно быть честным с американцами», — сказала она.

По словам Жан-Пьер, Байден много размышлял, прежде чем подписать указ о помиловании. Она сообщила, что президент доверяет Минюсту, однако считает преследование Хантера Байдена несправедливым и политически мотивированным.

Байден, по словам пресс-секретаря, опасался, что уголовное дело против сына продолжится при новом президенте — его опернике-республиканце Дональде Трампе. Жан-Пьер подтвердила журналистам, что в случае победы Харрис он не стал бы помиловать сына, но потом отказалась от своего заявления, заявив, что не станет комментировать гипотезы.

Присяжные признали Байдена-младшего виновным в незаконном приобретении и владении оружием во время употребления наркотиков, однако его отец перед отставкой подписал указ о помиловании. Представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее карикатурой на демократию.