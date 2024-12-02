Сегодня 13:55 Милосердный Байден, или Индульгенция по-американски Публицист Белов: Байден не помиловал сын Хантера, а выдал индульгенцию 0 0 0 Фото: Хантер и Джо Байдены / Global Look Press Эксклюзив

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«Я подписал указ о помиловании моего сына Хантера. С того дня, как я вступил в должность, сказал, что не буду вмешиваться в принятие решений министерством юстиции. И я сдержал свое слово, даже когда наблюдал за тем, как моего сына избирательно и несправедливо преследуют в судебном порядке. <…> Хантера выделили только потому, что он мой сын, а это неправильно. Пытаясь сломить Хантера, они пытались сломить меня. <…> С меня хватит. Я надеюсь, американцы поймут, почему отец и президент пришли к такому решению». Такими словами все еще действующий президент США Джо Байден сопроводил све решение отмазать (иначе не скажешь) своего непутевого сынка от уголовного преследования.

Список прегрешений Байдена-младшего был немаленьким. Ему инкриминировали уход от налогов, незаконную покупку оружия, подлог документов, сексуальную эксплуатацию, а также многочисленные нарушения с наркотиками и многое другое В общей массе тянуло, по одним данным, лет на 17, а по другим — на целых 25. А ведь еще этим летом нынешний хозяин Белого дома заявлял, что примет любой обвинительный приговор в отношении своего сына и не станет его помиловать. Не так давно пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в категоричной форме заявляла, что о помиловании Хантера Байдена его отцом не может быть и речи.

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency / Global Look Press

Все это, разумеется, дало противникам президента-демократа основания заявить, что принятое решение может отрицательно повлиять на и без того нервную обстановку внутри США.

«Решение Байдена помиловать своего сына Хантера может негативно сказаться на целостности Соединенных Штатов», — заявил Илон Маск. «Настолько коррумпированно!» — возмутился сенатор Бэнкс. «Джо Байден — лжец и лицемер до самого конца», — добавила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

Фото: Джо Байден с женой и сыном. Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos / Global Look Press

Но все это, как по мне, не столь важно на фоне того вопиющего факта, что Байден помиловал сына за все преступления, которые тот совершил в период с января 2014-го по декабрь 2024-го, вне зависимости, предъявлено ему обвинение в них или нет. Почему с 2014-го? Потому что, как верно подметил один из критиков американского лидера, именно в 2014 году Хантер Байден вошел в совет директоров украинской энергетической компании Burisma.

То есть де-факто, а возможно и де-юре это даже не помилование, а самая настоящая индульгенция, отпущение грехов — реальных или мнимых, неважно — главное, скопом и как бы с заделом на будущее.

В связи с этим экс-прокурор США Джилл Уайн-Бэнкс предложила Байдену на всякий случай помиловать и себя самого. Мало ли…

Фото: Evan Vucci — Pool via CNP/Consolidated News Photos / Global Look Press

«Я не уверена, может ли он на законных основаниях и превентивно помиловать самого себя. Хотя это помилование ему не помешает, потому что он подвергнется гонениям и преследованиям ни за что. Дональд Трамп это уже пообещал», — написала она в одной из социальных сетей. Ну, насчет «ни за что» я бы поспорил, хотя, наблюдая воочию специфику американского «правосудия», когда друзьям (и родственникам) — все, а остальным — закон, я уже ничему не удивлюсь. И вам предлагаю не удивляться. Подумаешь, одним росчерком пера освободил сына от «уголовки». Это ж у нас тут «диктатура», а у них там — самая настоящая демократия и законность, понимать надо…