Захарова назвала карикатурой на демократию помилование Байдена-младшего

Помилование американским лидером Джо Байденом сына Хантера по двум судебным делам — это карикатура на тему демократии. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с газетой «Известия» .

«Карикатура на тему демократии», — сказала она журналистам.

О решении Байдена помиловать сына стало известно 1 декабря. Летом 2024 года наследника президента обвиняли в незаконном хранении оружия. Федеральное жюри присяжных признало мужчину виновным, ему грозило до 25 лет лишения свободы.

По словам действующего лидера Штатов, без отягчающих обстоятельств законодательство страны не предусматривает серьезного наказания за «неправильное заполнение формы на оружие».

С Хантером «обращались по-другому», потому что он — сын президента, объяснил Байден. Политик выразил уверенность, что соперники пытались таким образом повлиять на него.