Трамп назвал помилование Хантера Байдена нарушением правосудия

Избранный американский лидер Дональд Трамп назвал нарушением правосудия решение нынешнего президента страны Джо Байдена о помиловании своего сына Хантера Байдена. Об этом республиканец написал в соцсети Truth Social .

«Включает ли помилование, данное Джо (Байденом — ред.) Хантеру, заложников 6 января, которые уже несколько лет находятся в тюрьме? Такое злоупотребление и нарушение правосудия!» — заявил он.

Ранее Байден подписал указ о помиловании сына Хантера, которого обвинили в незаконном хранении оружия. Политик напомнил, что с первого дня своей должности не вмешивался в решение Минюста. Он бездействовал, даже когда его наследника «несправедливо преследовали».

Действующий лидер страны выразил уверенность, что Байдена-младшего обвинили в тяжком преступлении только потому, что он его сын.