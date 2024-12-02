Джо Байден помиловал своего сына по делу об оружии

Байден напомнил, что с первого дня на своей должности обещал не вмешиваться в решения Министерства юстиции. Он уверил, что сдержал слово, даже когда наблюдал, как его сына «несправедливо преследовали».

Президент США пояснил, что без отягчающих факторов американский закон не предусматривает предъявление столь серьезного обвинения только за то, что человек «неправильно заполнил форму на оружие». Обычно выносятся административные постановления.

«Очевидно, что с Хантером обращались по-другому. Обвинения по его делам были предъявлены только после того, как несколько моих политических оппонентов в конгрессе спровоцировали их напасть на меня и выступить против моих выборов», — добавил Байден.

Джо Байден добавил, что считает, что Хантера обвинили в тяжком преступлении только потому, что он его сын. Таким образом, полагает президент США, оппоненты пытались повлиять на его решения.

Федеральное жюри присяжных летом 2024 года признало Хантера Байдена виновным по делу о незаконном приобретении и владении оружием в период, когда он употреблял наркотики. Сыну американского лидера грозило до 25 лет тюрьмы. Политолог Дробиницкий в беседе с 360.ru отмечал, что Хантер вряд ли окажется за решеткой.