Белорусская сторона предложила Польше провести консультации по ситуации в Беловежской Пуще. Об этом заявил министр иностранных дел Максим Рыженков, чьи слова привел ТАСС .

Польша возвела забор в Беловежской Пуще, хотя Белоруссия неоднократно называла стену серьезной угрозой для уникального происхождения комплекса.

«Мы предложили польской стороне консультации в рамках предстоящего визита реактивной мониторинговой миссии ЮНЕСКО и Международного союза охраны природы», — сказал Рыженков.

Визит состоится на объекте «Беловежская Пуща» в 2027 году.

В октябре 2026 года Латвия заявила о проникновении группы в масках со стороны Белоруссии.