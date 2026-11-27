Нарве грозит вымирание из-за решения эстонских властей закрыть границу с Россией. Об этом сообщило издание El Mundo .

«Если граница останется закрытой надолго, эстонское государство и Европа должны больше инвестировать сюда, чтобы город не вымер», — заявил в беседе с журналистами менеджер по техническому обслуживанию одной из школ Нарвы.

Население не верит официальной версии закрытия границы — «угрозе» со стороны России. Наоборот, жители переживают, что ситуация выйдет из-под контроля.

Президент Эстонии Улье Мадисе призвала правительство не торопиться с закрытием границы. По ее словам, сначала важно оценить возможные последствия такого решения.

Несколько дней назад временный поверенный в делах Эстонии Марек Юхтеги прибыл в МИД России и провел там около получаса. На вопросы журналистов он отвечать не стал, сообщил RT.