США не разрешат наносить удары по Москве американским оружием

Байден: США не дадут добро на удары американским оружием по Москве и Кремлю

Власти США не дадут Украине разрешения на удары американским оружием по Москве и Кремлю. Об этом телеканалу ABC News заявил американский президент Джо Байден.

«Мы не разрешаем удары по Москве и Кремлю, а также не санкционируем удары на 322 километра вглубь России», — сказал он.

Лидер США отметил, что ВСУ разрешили использовать оружие лишь по конкретным целям вблизи украинской границы для нанесения ударов по другую сторону.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами информагентство на ПМЭФ-2024 заявлял, что страна расценит как прямую войну против государства удары ВСУ по ее территории при участии стран Запада. Он пообещал, что Россия будет реагировать на это.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также подчеркивал, что страна ответит на поставки западных вооружений на Украину. По его словам, последствия передачи оружия для ударов по России обязательно наступят.