Байден не выйдет из предвыборной гонки по личным мотивам

Несмотря на критику и призывы снять свою кандидатуру на пост президента США, Джо Байден планирует продолжать предвыборную кампанию. Как сообщило РИА «Новости» , это не на шутку беспокоит демократов в конгрессе и союзников в Европе.

Одна из причин желания Байдена заполучить должность — его сын Хантер, которому грозит уголовное преследование. Такое мнение озвучил научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

«Он (Байден — прим. ред.) считает, что пребывание в должности защищает от любых подобных дел», — сказал Васильев.

Кроме того, Байден убежден, что голосовать будут не за него, а против бывшего американского лидера Дональда Трампа. В последнее время политика очень дискредитировали в медийной среде.

«Он (Байден — прим. ред.) твердо знает, что власть Трампу ни за что не отдадут», — добавил политолог.

Тем не менее Демпартия оказалась в «заложниках» Байдена, потому что нынешний президент набрал большинство голосов на праймериз, указали авторы материала. Снять свою кандидатуру может только он сам.

«В Демократической партии накануне выборов разразился серьезнейший политический кризис», — написали авторы публикации.

Ранее Байден в письме демократам заявил о твердом намерении участвовать в президентской гонке. Однако союзники США по НАТО опасаются, что политик потерпит поражение на предстоящих выборах. Украинский президент Владимир Зеленский уже начал готовиться к снижению уровня поддержки от Запада на этом фоне. Иностранные обозреватели заметили, что он настороженно смотрит на события в мире и допускает вероятное переизбрание Трампа.