«До самого конца». Байден заявил о намерении участвовать в президентской гонке

Глава Белого дома Джо Байден в письме демократам заявил о твердом намерении участвовать в президентской гонке. Об этом он сообщил в социальной сети Х.
«Я твердо намерен продолжить участие в гонке до самого конца — до поражения Дональда Трампа», — подчеркнул американский лидер.
Он добавил, что за последние 10 дней провел переговоры с лидерами партии и избирателями. Президент услышал обеспокоенности, которые разделяют люди. Байден назвал себя лучшим кандидатом для победы над Трампом.
Президентская предвыборная кампания в США представляет собой печальное зрелище, сообщил ранее глава МИД России Сергей Лавров.