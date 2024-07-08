«До самого конца». Байден заявил о намерении участвовать в президентской гонке

Байден в письме демократам заявил, что намерен продолжить участие в выборах

Kyle Mazza/Keystone Press Agency
Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Белого дома Джо Байден в письме демократам заявил о твердом намерении участвовать в президентской гонке. Об этом он сообщил в социальной сети Х.

«Я твердо намерен продолжить участие в гонке до самого конца — до поражения Дональда Трампа», — подчеркнул американский лидер.

Он добавил, что за последние 10 дней провел переговоры с лидерами партии и избирателями. Президент услышал обеспокоенности, которые разделяют люди. Байден назвал себя лучшим кандидатом для победы над Трампом.

Президентская предвыборная кампания в США представляет собой печальное зрелище, сообщил ранее глава МИД России Сергей Лавров.

«Собирают лохов». Можно ли будет заработать в кликере Hamster Combat

«Умерли в один день». Что известно о святых Петре и Февронии

Девальвация Макрона. Что ждет Францию после парламентских выборов

Маня, нож и поискунчик. Россия столкнулась со скрытой наркоэпидемией

Чума ремейков. Об импотентах и паразитах российского кино

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте