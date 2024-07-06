Зеленский начал готовиться к снижению уровню поддержки от Запада

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает снижение уровня поддержки со стороны западных союзников в преддверии президентских выборов в США. Об этом в материале для издания Responsible Statecraft написал обозреватель Блейз Малли.

«Зеленский настороженно смотрит на события в мире, считывает поступающие сигналы и готовится к вероятному переизбранию Трампа на пост президента», — отметил он.

Малли добавил, что также в последнее время Зеленский следил за предвыборными дебатами между президентом США Джо Байденом и Трампом, первым туром парламентских выборов во Франции и выборами в Европейский парламент.

«В случае своей победы на выборах Трамп может пересмотреть роль США в НАТО и нынешнюю политику страны в отношении Украины», — добавил журналист.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выразил мнение, что Трамп в случае победы на выборах потребует от Зеленского завершить конфликт до церемонии инаугурации 20 января 2025 года.