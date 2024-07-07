Страны НАТО испугались вероятного поражения Байдена на выборах в США
Politico: союзники США по НАТО боятся, что Байден не победит Трампа на выборах
Союзники США по военному альянсу НАТО опасаются, что Джо Байден потерпит поражение на предстоящих президентских выборах в Соединенных Штатах. Об этом сообщила газета Politico.
По информации источника, мировые лидеры и дипломаты всерьез озабочены состоянием здоровья и возрастом Байдена. При этом они сильно опасаются переизбрания Трампа и возможного ущерба целостности альянса и усилиям по поддержке Украины.
«Они с большой тревогой отреагировали на выступление Байдена в дебатах. Они опасаются, что он не сможет победить Трампа и продолжать возглавлять мировую державу», — отметили журналисты.
Байден ранее выразил уверенность, что представители Демократической партии никогда не попросят его отказаться от участия в предвыборной гонке. Он подчеркивал, что не станет переизбираться на пост президента лишь в том случае, если это попросит сделать Бог.