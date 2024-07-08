Демократы призвали Байдена отказаться от участия в выборах

Некоторые демократы в конгрессе призвали действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена отказаться от участия в выборах главы государства. Об этом сообщил телеканал CNN , ссылаясь на источники.

«Ряд членов палаты представителей от Демократической партии сказали лидеру демократического меньшинства Хакиму Джеффрису, что президенту Джо Байдену стоит выйти из президентской кампании», — отметили авторы материала.

Конгрессмены забеспокоились из-за возможного ущерба для демократов в случае, если Байден и дальше продолжит участвовать в президентской гонке. Они предположили, что ситуация может помешать партии получить большинство в палате представителей на следующих выборах.

Как заявили журналисты Washington Post, группа спонсоров Демократической партии готова выделить два миллиона долларов, если Байден выйдет из президентской гонки. При этом они не назвали конкретного кандидата на замену действующего главы государства.