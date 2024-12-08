Асад прибыл в Москву за политическим убежищем

Оставивший пост президента Сирии Башар Асад запросил политическое убежище в России. Он прибыл в Москву вместе с семьей, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в Кремле.

«Президент Сирии Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище», — сказал он.

После переговоров с оппозиционерами Асад сложил полномочия, распорядился передать власть мирным путем и покинул Сирию. Представитель Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил сообщил, что некоторые страны отказались принять бывшего президента и он мог направиться в Африку.

Президентская резиденция в Дамаске загорелась, начались грабежи в правительственном квартале. Россия и ООН призвали предотвратить насилие. МИД сообщил о контакте со всеми оппозиционными группировками.