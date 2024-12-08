Раскрыто вероятное местонахождение Асада

Ушедший с поста президента Сирии Башар Асад после отъезда из страны столкнулся с отказом в приеме со стороны ряда государств. Вероятно, он отправился в Африку. Как сообщил ТАСС , с таким заявлением выступил участник находящегося в Турции политического комитета Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Анас аль-Абда.

Он подчеркнул, что это только предположение, потому что окончательной информации о местонахождении бывшего сирийского лидера сейчас нет.

«Мы знаем, что он просил разрешения прибыть в несколько стран, но получил отказ. Возможно, направился в какую-то из стран Африки. Сирийский народ, в свою очередь, хочет, чтобы его судил сирийский суд», — заявил аль-Абда.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на данные сервиса Flightradar допустило, что Асад улетел из Сирии на пассажирском самолете государственной авиакомпании. Якобы борт вылетел из Дамаска после первых сообщений о заходе боевиков. Журналисты уточнили, что сначала он летел в сторону побережья, но после сделал разворот и пропал с радаров.

После этого появились версии, что Асад погиб в авиакатастрофе. Но некоторые эксперты не исключили, что пилоты остановили работу транспондера.

Министерство иностранных дел России заявило, что Башар Асад сложил президентские полномочия после переговоров с оппозиционными силами, с которыми условился о мирной передаче власти в стране. В ведомстве добавили, что после этого бывший глава государства покинул территорию Сирии.