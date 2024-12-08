Президентский дворец загорелся в Дамаске

AFP сообщило о пожаре в президентском дворце в Дамаске

Пожар начался во дворце президента в Дамаске. Об этом сообщило агентство AFP .

Возгорание случилось в зале приемов. Информация о пострадавших не поступала, причины ЧП неизвестны.

Днем 8 декабря сирийские повстанцы взяли дворец штурмом. В здание уже пробрались местные жители и начали разорять его.

Боевики террористических вооруженных формирований в ночь на 8 декабря установили контроль над Дамаском. Они захватили штаб-квартиру сирийского государственного телевидения на центральной площади Омейядов, на этом фоне правительственные силы отошли из столицы.

МИД России в официальном заявлении отмечал, что Асад сложил с себя полномочия главы государства и покинул Сирию. Премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявлял, что власть перейдет новому правительству после проведения выборов.