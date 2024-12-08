Россия призвала стороны конфликта в Сирии не прибегать к насилию

МИД России призвал стороны конфликта в Сирии отказаться от насилия

Сторонам вооруженного конфликта в Сирии следует воздержаться от насилия. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

Ведомство обратилось к сирийской оппозиции и правительству президента Башара Асада с просьбой решить все вопросы управления политическим путем.

«В связи с этим Российская Федерация находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции», — отметили в МИД.

Дипломаты призвали стороны с уважением относиться к мнению всех этноконфессиональных сил сирийского общества. В министерстве также подтвердили, что ведомство принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности находящихся в Сирии россиян.

Ранее газета The Guardian раскрыла подробности переговоров по Сирии в Дохе. Представители России, Турции и Ирана на встрече не смогли прийти к единому решению по урегулированию ситуации.