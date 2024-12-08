ООН отреагировала на смену власти в Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал не допустить насилия в Сирии на фоне смены власти и пообещал продолжить помогать населению. Его обращение опубликовала пресс-служба международной организации.

Гутерриш заявил, что в Сирии произошло падение диктаторского режима и сирийцы получили историческую возможность построить мирное будущее. Специальный посланник ООН продолжит работать с ними для достижения этой цели и обеспечения упорядоченного политического перехода к обновленным институтам.

«Я повторяю свой призыв к спокойствию и избеганию насилия в это сложное время, защищая права всех сирийцев без исключения. Я отмечаю, что неприкосновенность дипломатических и консульских помещений и персонала должна соблюдаться», — сказал он.

Башар Асад ушел в отставку с поста президента Сирии, не сумев договориться с вооруженной сирийской оппозицией. По информации журналистов, он мог отправиться в Африку.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал произошедшее трагическим периодом и призвал к мирной передаче власти.