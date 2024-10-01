Армия обороны Израиля мобилизует четыре резервные бригады
Армия обороны Израиля призовет из резерва четыре бригады для выполнения задач на северном театре боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
Там уточнили, что мобилизованные будут бороться с «Хезболлой» и способствовать тому, чтобы жители севера Израиля смогли вернуться в свои дома.
Накануне вечером ЦАХАЛ начал массированный танковый обстрел и ударил по объектам в пригороде Бейрута, а чуть позже сообщил о наземной операции на юге Ливана. Наземные воинские подразделения поддерживают артиллерия и авиация. Предполагается, что Израиль хочет создать 20-километровую буферную зону, а операция готовилась несколько месяцев.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продолжение бомбардировок Ливана приведет к гуманитарной катастрофе.
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