Армия обороны Израиля мобилизует четыре резервные бригады

Армия обороны Израиля призовет из резерва четыре бригады для выполнения задач на северном театре боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Там уточнили, что мобилизованные будут бороться с «Хезболлой» и способствовать тому, чтобы жители севера Израиля смогли вернуться в свои дома.

Накануне вечером ЦАХАЛ начал массированный танковый обстрел и ударил по объектам в пригороде Бейрута, а чуть позже сообщил о наземной операции на юге Ливана. Наземные воинские подразделения поддерживают артиллерия и авиация. Предполагается, что Израиль хочет создать 20-километровую буферную зону, а операция готовилась несколько месяцев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продолжение бомбардировок Ливана приведет к гуманитарной катастрофе.