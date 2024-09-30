Песков предупредил о гуманитарной катастрофе из-за бомбежек Ливана

Песков: бомбежки жилых массивов в Ливане приведут к гуманитарной катастрофе

Обстрелы Ливана со стороны Израиля обернутся гуманитарной катастрофой. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Такие малоизбирательные бомбежки жилых массивов в Ливане приводят к огромному количеству человеческих жертв. Неизбежно это повлечет гуманитарную катастрофу», — сказал Песков.

Он отметил, что атаки израильской армии ранее уже привели к гуманитарной катастрофе в Газе.

В конце минувшей недели в результате удара израильской армии по Бейруту погиб лидер «Хезболлы» Хасан Насралла. Также стало известно о гибели члена центрального совета движения «Хезболла» Набиля Кауки и командующего южным фронтом Али Караки.

Позже Ливан выпустил минимум 65 ракет по территории Израиля. Из них 30 ракет военные направили на город Цфат.