Песков предупредил о гуманитарной катастрофе из-за бомбежек Ливана

Песков: бомбежки жилых массивов в Ливане приведут к гуманитарной катастрофе

Bilal Jawich/XinHua
Фото: Bilal Jawich/XinHua/Global Look Press

Обстрелы Ливана со стороны Израиля обернутся гуманитарной катастрофой. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

«Такие малоизбирательные бомбежки жилых массивов в Ливане приводят к огромному количеству человеческих жертв. Неизбежно это повлечет гуманитарную катастрофу», — сказал Песков.

Он отметил, что атаки израильской армии ранее уже привели к гуманитарной катастрофе в Газе.

В конце минувшей недели в результате удара израильской армии по Бейруту погиб лидер «Хезболлы» Хасан Насралла. Также стало известно о гибели члена центрального совета движения «Хезболла» Набиля Кауки и командующего южным фронтом Али Караки.

Позже Ливан выпустил минимум 65 ракет по территории Израиля. Из них 30 ракет военные направили на город Цфат.

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