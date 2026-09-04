Армия Непала подтвердила спасение двух человек в туннеле ГЭС

Армия Непала подтвердила данные о спасении двух человек в туннеле ГЭС, который разрушил сильнейший паводок. В туннеле могут быть и другие выжившие, отметили в сообщении, размещенном на странице ВС в Facebook*.

Спасатели услышали голоса из туннеля и установили связь с людьми, которые там оказались. Вооруженные полицейские силы и армия Непала активизировали усилия, чтобы добраться до застрявших.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Сильное наводнение случилось в Непале после схода оползня в горах на границе с Китаем. Мощный поток прошел через населенные пункты: напор был столь велик, что сносил тяжелые банковские сейфы.

Тысячи людей оказались под завалами. Среди погибших и пропавших без вести во время бедствия есть и граждане России. Число погибших из-за оползня и наводнения в Непале выросло уже до 1252.

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