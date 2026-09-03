Число погибших в Непале возросло до 1252
Число погибших из-за оползня и наводнения в Непале выросло до 1252, заявили в непальской полиции. Об этом сообщил ТАСС.
Пропавшими без вести числятся 4875 человека. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Накануне власти страны сообщали о 1127 подтвержденных жертвах стихии.
Сильное наводнение возникло в Непале после схода оползня в горах на границе с Китаем. Мощный поток прошел через населенные пункты, разрушая все на своем пути. Его напор был столь велик, что сносил тяжелые банковские сейфы.
Тысячи людей оказались под завалами. Среди погибших и пропавших без вести во время бедствия есть российские граждане.