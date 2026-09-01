Полиция Непала ищет банковские сейфы с золотом, смытые наводнением

Хранилища как минимум 20 банков смыло во время наводнения в Непале. Об этом сообщило издание The Times of India .

«Банки в Расуве, Дхадинге, Читване и других местах были значительно повреждены», — отметил заместитель генерального инспектора полиции Аби Нараян Кафле.

По его словам, часть сейфов с деньгами и золотом были либо смыты, либо скрылись под толстым слоем ила. Правоохранители стараются найти потерянные хранилища и обеспечить их сохранность. Однако уже известны случаи, когда люди взламывали смытые сейфы и крали из них деньги.

При этом главной целью полиции остается поиск пропавших людей и поддержание порядка, подчеркнул правоохранитель.

Разрушительное наводнение на границе Китая и Непала началось 26 августа после схода оползней. Более 900 человек погибли, свыше четырех тысяч пропали без вести, среди них 12 россиян.