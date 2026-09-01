В зоне бедствия в Непале продолжают искать 12 россиян

Местонахождение 12 граждан России, оказавшихся в зоне стихийного бедствия в Непале, продолжает оставаться неизвестным. Об этом сообщила на брифинге представитель МИД Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба ведомства.

«По состоянию на 31 августа, в Посольство России в Непале поступили обращения о поиске 12 российских граждан, находившихся в зоне бедствия», — отметила Захарова.

Кроме того, десятерых соотечественников успешно эвакуировали.

Поскольку высока вероятность повторного паводка, представитель МИД рекомендовала туристам, находящимся в Непале, не ездить в северные районы страны до нормализации обстановки.

Захарова напомнила, что в посольстве работает линия экстренной связи: +9779801047187. Также в поиски активно вовлечено диппредставительство России в КНР.

В Тибете на границе Китая и Непала 26 августа сошли оползни и началось наводнение. Более 900 человек погибли, свыше 4 тысяч пропали без вести, среди них почти 600 иностранцев.