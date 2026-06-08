Армия обороны Израиля ударила по нефтехимическому комплексу в Иране

Израильские военные атаковали иранский нефтехимический комплекс на юго-западе страны. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Воздушные силы поразили несколько целей на территории нефтехимического комплекса в Махашехре. Подробности атаки в пресс-службе не раскрыли.

Позже в ЦАХАЛ подтвердили, что иранские военные выпустили ракеты в сторону Израиля. Системы ПВО перехватывают снаряды, предупредил представитель вооруженных сил страны.

«В последние минуты командование тыла распространило предварительное предупреждение напрямую на мобильные телефоны в соответствующих районах», — уточнили в пресс-службе.

Ранее израильские власти заявили о намерении расширить контроль над сектором Газа. По словам премьера Биньямина Нетаньяху, площадь контролируемой территории в анклаве увеличится до 70%. Он подчеркнул, что ЦАХАЛ продолжит ликвидировать высокопоставленных командиров палестинского движения ХАМАС.