ЦАХАЛ заявил о ликвидации в Газе главы финансового департамента ХАМАС

Израильские военные ликвидировали в Газе Мухаммеда Абу Альвана, которого называют руководителем финансового департамента палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба кабмина страны.

По утверждению израильской стороны, операция прошла в районе Хан-Юниса, на юге сектора Газа.

Ликвидацию подтвердили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац, сообщили в совместном заявлении. Другие подробности удара, в том числе обстоятельства его проведения, на момент публикации не раскрывались.

«Мы продолжим выслеживать командиров ХАМАС, бороться с источниками его финансирования и разрушать террористическую инфраструктуру. Мы не позволим ХАМАС восстановить силы и не остановимся, пока движение не исчезнет из сектора Газа», — говорится в заявлении.

Ранее Нетаньяху пообещал расширить контроль ЦАХАЛ над сектором Газа.