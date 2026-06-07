Израиль расширит контроль над сектором Газа

Нетаньяху пообещал расширить контроль ЦАХАЛ над сектором Газа с 60% до 70%

Армия обороны Израиля расширит контроль над сектором Газа, увеличив его с нынешних 60% до 70% территории анклава. Об этом на заседании правительства в воскресенье объявил премьер Биньямин Нетаньяху.

По его словам, ЦАХАЛ со всех сторон подавляет палестинское движение ХАМАС.

«Мы не позволяем им перевооружаться или атаковать нас. Мы ликвидируем их высокопоставленных командиров», — заявил Нетаньяху.

С 10 октября 2025 года между Израилем и ХАМАС в секторе Газа вступило в силу соглашение о прекращении огня. В середине ноября Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию в поддержку плана президента США по урегулированию ситуации в секторе Газа.

В конце мая тысячи израильтян вышли на митинг против правительства Нетаньяху. Протестующие потребовали от властей изменить курс в отношении палестинских территорий и активнее продвигать мирное урегулирование конфликта.