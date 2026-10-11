ЦАХАЛ заявил о ликвидации причастного к атаке 7 октября командира сил ХАМАС

ЦАХАЛ заявил об ударе авиации по командиру сил ХАМАС на юге сектора Газа

Удар израильской авиации по району Хан-Юнис на юге сектора Газа ликвидировал командира взвода «Нухба» военного крыла палестинского движения ХАМАС Хишама Джамаля Мухаммада Абу Гала. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Там подчеркнули, что ликвидированный офицер руководил атакой на аванпост «Кисуфим» и принимал непосредственное участие в похищении заложников при атаке 7 октября 2023 года.

«Ликвидирован в результате авиаудара с целью устранения угрозы, которую он представлял», — заявили в пресс-службе.

В ЦАХАЛ добавили, что перед нанесением удара приняли меры по сокращению ущерба гражданской инфраструктуре и недопущению жертв среди мирного населения.

В конце сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны Исраэль Кац отчитались о ликвидации в секторе Газа руководителя финансового департамента палестинского движения ХАМАС Абу Альвана. Они подчеркнули, что в операции задействовали авиацию.