Армия Израиля сообщила о ликвидации преемника Насраллы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу исполнительного совета ливанского движения «Хезболла» Хашема Сафи ад-Дина. Его называли преемником экс-генсека организации Хасана Насруллы. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ .

«ЦАХАЛ ликвидировал главу исполнительного совета террористической организации „Хезболла“ Хашема Сафи ад-Дина», — уточнили в израильской армии.

По данным ЦАХАЛ, это произошло около трех недель назад в районе Дахия в Бейруте. Во время атаки погибли Сафи ад-Дин, глава разведывательного штаба «Хезболла» Хусейн Али аз-Зейм и другие командиры.

Израильская армия сообщала, что ликвидировала свыше 65 бойцов ливанского движения на юге страны. ЦАХАЛ поразила десятки целей «Хезболла», в частности, позиции и пусковые установки.