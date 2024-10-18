Последние минуты жизни главы ХАМАС попали на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлели последние минуты жизни главы ХАМАС Яхьи Синвара. Ролик опубликовала пресс-служба ЦАХАЛ .

Дрон ЦАХАЛ обнаружил раненого в доме, который частично получил разрушения после ракетной атаки в секторе Газа.

Согласно видео, глава палестинского движения пытался сбить беспилотник палкой, но не попал по аппарату. После этого снайпер ликвидировал Синвара.

Израильские военные сообщили о гибели главы ХАМАС 17 октября. Вместе с ним уничтожили еще двух человек.

Ранее Армия обороны Израиля ударила по больнице в секторе Газа в районе Дейр-эль-Балах. По данным ЦАХАЛ, там находился командный центр ХАМАС.