Израиль сообщил о возможной гибели лидера ХАМАС Синвара

Израильские военные во время операции в секторе Газа ликвидировали трех человек, среди которых может быть лидер движения ХАМАС Яхья Синвар. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Однако там уточнили, что личности убитых еще предстоит установить, поэтому информация нуждается в подтверждении.

Несколько дней назад ЦАХАЛ нанес удар по больнице в Газе в районе Дейр-эль-Балах, где, по их утверждению, находился командный центр ХАМАС.

А 7 октября, в день годовщины начала боевых действий, уже палестинцы ударили ракетами по Тель-Авиву. По данным пресс-службы Армии обороны Израиля, ракеты упали в центре страны, несколько человек легко ранило осколками.