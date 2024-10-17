Израиль сообщил о возможной гибели лидера ХАМАС Синвара
Армия обороны Израиля заявила о возможной гибели лидера ХАМАС Синвара
Израильские военные во время операции в секторе Газа ликвидировали трех человек, среди которых может быть лидер движения ХАМАС Яхья Синвар. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.
Однако там уточнили, что личности убитых еще предстоит установить, поэтому информация нуждается в подтверждении.
Несколько дней назад ЦАХАЛ нанес удар по больнице в Газе в районе Дейр-эль-Балах, где, по их утверждению, находился командный центр ХАМАС.
А 7 октября, в день годовщины начала боевых действий, уже палестинцы ударили ракетами по Тель-Авиву. По данным пресс-службы Армии обороны Израиля, ракеты упали в центре страны, несколько человек легко ранило осколками.