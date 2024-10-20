Израиль уничтожил более 65 боевиков «Хезболлы» на юге Ливана

ЦАХАЛ объявила о ликвидации на юге Ливана более 65 бойцов «Хезболлы»

Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала более 65 бойцов ливанского движения «Хезболла» на юге страны. По данным пресс-службы , ЦАХАЛ поразила десятки целей группировки, в том числе позиции и пусковые установки.

«Войска ЦАХАЛа продолжают оперативные наземные действия на юге Ливана и работают над демонтажем объектов террористической инфраструктуры „Хезболлы“, уничтожением террористов и конфискацией обнаруженного оружия», — сообщили в пресс-службе.

Военно-воздушные силы провели операцию и ликвидировали более 65 боевиков «Хезболлы». Также они нанесли удары по десяткам объектов, связанных с террористической деятельностью группировки. Среди них — ячейки, пусковые установки, нацеленные на израильских гражданских лиц, и объекты террористической инфраструктуры.

Армия обороны Израиля продолжает вести активные действия в северных, южных и центральных районах сектора Газа. В ходе ожесточённых наземных и воздушных столкновений были разрушены многочисленные объекты, изъято большое количество оружия.

Ранее стало известно, что лидера палестинского движения ХАМАС Яхью Синвара ликвидировали в результате танкового огня. ЦАХАЛ ранее опубликовал кадры последних минут жизни главы ХАМАС. Источники телеканала CNN подтвердили, что останки Синвара хранятся в секретном месте. Его тело могут использовать в качестве «разменной монеты».