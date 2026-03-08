Армия Израиля понесла первые потери в ходе операции в Ливане

Израильская армия понесла первые потери в операции против «Хезболлы» в Ливане. По последним данным, погибли два солдата.

Армейская пресс-служба обнародовала имя военнослужащего, погибшего в бою в Южном Ливане. Это 38-летний старший сержант Махер Хатар из друзского поселка Мадждаль-Шамс на границе. Он служил в инженерных войсках.

«Во время инцидента, в котором погиб Махер Хатар, погиб еще один солдат. Его семья уведомлена, его имя пока не утверждено для публикации и будет опубликовано позже», — отметила ЦАХАЛ.

В Ливане погибло 394 человека в результате израильских ударов. В их числе 33 ребенка и 32 женщины. Более тысячи жителей получили ранения. Людей вывезли из южных пригородов Бейрута.

Армия обороны Израиля зафиксировала ракетный обстрел северных и центральных районов страны со стороны Ливана.