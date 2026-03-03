Ливан атаковал север и центр Израиля впервые с 2024 года

Армия обороны Израиля зафиксировала ракетный обстрел северных и центральных районов страны со стороны Ливана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«После того, как в северной и центральной частях Израиля прозвучали сирены, было обнаружено несколько снарядов, которые попали из Ливана на израильскую территорию. Большинство снарядов было перехвачено, и еще один снаряд упал на открытой местности», — отметили в сообщении.

Территория Израиля оказалась под ракетным обстрелом Ливана впервые с ноября 2024 года. В этот месяц вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и «Хезболлой».

Ранее ЦАХАЛ пересек границу с Ливаном и занял несколько населенных пунктов на юге страны. Целью операции израильские военные назвали создание зоны безопасности для жителей севера Израиля.

Позднее стало известно об уничтожении одного из ключевых лидеров ливанского шиитского движения. ВМС Израиля нанесли удар, в результате которого ликвидировали высокопоставленного командира Реза Хузаи.