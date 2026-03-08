Число жертв израильских ударов по Ливану приблизилось к 400

С начала конфликта число жертв израильских ударов по Ливану достигло 394 человек, более тысячи получили ранения. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Ракян Насер ад-Дин.

«В результате израильских налетов погибли 394 человека, в том числе 33 ребенка и 32 женщины, и 1160 получили ранения, в том числе 24 ребенка и 24 женщины», — процитировал его телеканал Al Jazeera.

Тысячи людей вывезли из южных пригородов Бейрута на фоне атак по Ливану со стороны ЦАХАЛ. Из-за ударов Израиля многие люди остались без крова и пищи. Временное размещение оказалось затруднительным, так как подходящие места уже заняты, рассказал губернатор города Марван Аббуд.

В начале марта израильские военные объявили о новой серии ударов по городу. Ранее под удар попала гостиница в центре Бейрута.